Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat duminica faptul ca pericolul inundațiilor inca nu a trecut, astfel ca zonele cu risccrescut sunt aceleași unde s-au inregistrat inundații și saptamana trecuta.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus duminica faptul ca este ingrijorator faptul ca zonele cu risc de inundatii sunt cele unde au fost inregistrate saptamana trecuta aceleasi probleme si ca riscul unui cod rosu de inundatii arata ca momentul de varf inca nu a fost depasit.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan vine, vineri, 18 mai, in judetul Dambovita. Vor veni in Dambovita si sefii Politiei Romane si ai Jandarmeriei Romane. Minsitrul se va intalni la primele ore ale diminetii atat cu prefectul, cat și cu conducerea Consiliului Județean Dambovita si sefii institutiilor…

- Carmen Dan, indignata ca suspecții din cazul jafului de la Sinești au fost lasați liberi: ”Trag un semnal de alarma, imi doresc o buna relaționare intre Poliție și Parchet”, a spus ministrul de Interne, marți, la Parlament. Ministrul a spus ca a nemulțumit-o, și in opinia sa este ”o stare de fapt, și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, ca in bugetul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) pe anul in curs au fost prevazute 16 milioane de lei pentru cresterea gradului de dotare cu mijloace de protectie specifice a politistilor, o suma de cinci ori mai mare fata de anul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca, in calitate de parlamentar, sustine proiectul de lege prin care se propune o pedeapsa de doi ani de inchisoare in cazul celor care nu respecta sanctiunea de a efectua munca in folosul...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca in acest sezon estival vor fi facute teste antidrog pe litoral, precizand ca angajatii MAI trebuie sa fie “mult mai atenti si mai motivati” legat de aceasta problema, sa actioneze atat pe latura ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, afirma ca in acest sezon estival vor fi facute teste antidrog pe litoral, adaugand ca angajatii MAI trebuie sa fie "mult mai atenti si mai motivati" legat de aceasta problema si sa actioneze atat pe latura preventiva, dar si pe segmentul de interventie. Si asta deoarece…