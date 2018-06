Stiri pe aceeasi tema

- Sunt ore de foc la Targoviște. La prima ora a dimineții de vineri, ministrul de Interne, Carmen Dan, și șeful Poliției Romane, Catalin Ionița, au ajuns in oraș. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar)Prima oprire a fost la Consiliul Județean Dambovița. Vizita vine…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, ca in bugetul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) pe anul in curs au fost prevazute 16 milioane de lei pentru cresterea gradului de dotare cu mijloace de protectie specifice a politistilor, o suma de cinci ori mai mare fata de anul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la clasarea dosarului „Microfonul“, ca nu comenteaza decizia procurorilor, afirmand ca ancheta i s-a parut serioasa, potrivit News.ro.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, afirma ca in acest sezon estival vor fi facute teste antidrog pe litoral, adaugand ca angajatii MAI trebuie sa fie "mult mai atenti si mai motivati" legat de aceasta problema si sa actioneze atat pe latura preventiva, dar si pe segmentul de interventie. Si asta deoarece…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a refuzat, marti, sa precizeze daca premierul Viorica Dancila va beneficia de protectia Jandarmeriei sau de cea a SPP, in contextul vizitei pe care o va efectua in Israel, afirmand ca „exista o structura care are atributii in asigurarea pachetului de securitate”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul a precizat ca a trimis si o a doua solicitare, identica, scrie stiripesurse.ro. „Noi am revenit cu o alta…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie".