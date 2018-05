Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a transmis, marți seara, intr-o postare pe contul sau de Facebook, un mesaj dur pentru președintele Klaus Iohannis. Ministrul critica lipsa de colaborare dintre Guvern și Administrația Prezidențiala, dar și atacurile publice ale șefului statului la Executiv,…

- "Iohannis (presedintele Romaniei, Klaus Iohanis, n.r.) mimeaza ingrijorarea, pentru ca altfel s-ar fi sesizat si in 2016 in timpul guvernarii Iohannis-Ciolos, cand absorbtia fondurilor europene era 0%. De aici si numele Guvernului Ciolos de "Guvernul zero barat". Am reusit sa transformam acel zero…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca premierul Viorica Dancila nu va demisiona. „Doamna prim-ministru Dancila nu poate demisiona pentru ca il deranjeaza pe președintele Iohannis intr-un program de guvernare care produce efecte bune”, a spus liderul PSD. „Noi nu putem…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat sambata, la Mamaia, in cadrul unei vizite de lucru, ca premierul Viorica Dancila nu are niciun motiv sa-si depuna demisia, asa cum i-a solicitat presedintele Klaus Iohannis, avand in vedere ca "toata lumea a constatat ca domnul presedinte a avut o…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, pentru HotNews.ro, ca solicitarea președintelui Klaus Iohannis de demisie a premierului Viorica Dancila este intemeiata, intrucat, in opinia sa, aceasta a incalcat Constituția. Intrebat daca PNL ar putea in context sa depuna o moțiune de cenzura, Orban…

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde a candidat pentru funcția de președinte executiv. Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis. Dupa o perioada in care…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…