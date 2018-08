Carmen Dan justifica interventia jandarmilor: A fost imposibil de separat protestatarii agresivi

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care acuza modul in care s-a desfasurat mitingul din 10 august din Piata Victoriei si interventia in forta a jandarmilor pentru restabilirea ordinii trebuie sa accepte ca acestea au fost determinate de actiunile violente ale unora dintre protestatari, spune ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, le-a transmis celor care au inhalat gaze lacrimogene de la jandarmi in Piata Victorie, la protestul de pe 10 august, ca exista o lege care reglementeaza folosirea acestui arsenal al fortelor de ordine, in timp ce aruncatul cu pietre in oamenii legii este ilegal.…

- "Mi-au facut baie cu spray-uri. Eu am intins mainile in fata si m-au batut bestial, m-au tarat la duba, iar in timp ce ma tarau la duba, m-au lovit cu picioarele. Leziunile pe care le am pe corp sunt de la picioarele jandarmilor. M-au lovit in zona capului. Interventia a fost absolut brutala. Parca…

- Intrebata cum comenteaza faptul ca pe numele ei au fost anuntate mai multe plangeri penale dupa interventia violenta a jandarmilor din data de 10 august, la mitingul Diasporei din Piata Victoriei, Carmen Dan a spus ca "ce am comentat sau ce am transmis sambata ramane de actualitate". "In ultima…

- Un nou protest are loc sambata in Piata Victoriei din Capitala, unde sunt deja cateva zeci de persoane. Manifestatia nu a fost lipsita de incidente, o persoana urmand sa fie dusa la sectia de politie dupa ce cativa protestatari au tras de gardurile montate de fortele de ordine, transmite News.ro . Protestul…

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…

- La mitingul din Piața Victoriei s-au înregistrat câteva incidente violente între manifestanți și forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa și gazele lacrimogene deoarece protestatarii au încercat sa ocupe spațiul din fața Guvernului și au forțat gardurile, aruncând…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, le-a spus sambata absolventilor de la Academia de Politie ca "justitia se face pe baza de probe si nu stabilind tinte", subliniind ca isi doreste ca teoria sa se regaseasca in practica si munca tinerilor ofiteri de politie."V-ati pregatit in scoala, multi…