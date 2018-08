Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat marti, referindu-se la interventia jandarmilor din Piata Victoriei, de vineri seara, ca nu are ce sa-si reproseze si ca Jandarmeria si-a coordonat toata interventia sub supravegherea unui procuror militar care a fost in piata, transmite News.ro . „Nu am ce…

- Interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din Piata Victoriei a fost justificata de provocarile huliganilor, iar reactia presedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre interventia brutala a jandarmilor, a fost prematura, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan, informeaza News.ro....

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca ceea ce s-a intamplat vineri seara la protestul din Piata Victoriei este "grav" si nimeni nu poate acuza Jandarmeria ca a aplicat legea. "Ca o apreciere generala, ceea ce s-a petrecut aseara este grav si cred ca nimeni nu poate acuza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a coordonat personal interventia Jandarmeriei de la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei, precizeaza surse oficiale, pentru STIRIPESURSE.RO.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor din Piata Victoriei.…

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, explica intr-un interviu la Romania TV ca Jandarmeria nu intervine violent la proteste, asa cum se intampla in alte tari civilizate, ci doar extrage din multime anumite persoane violente. Ordinul pentru orice interventie in forta o sa prefectul, mai spune…