Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost chemata, marți, in Parlament pentru a raspunde criticilor cuprinse in moțiunea de cenzura depusa de opoziție in privința evenimentelor din 10 august. Aceasta a declarat ca unii dintre protestatari se aflau la miting „cu intentia de a darama violent acest Guvern". Votul pentru moțiune se va da miercuri.