- Mai multi membri ai clanului Gruia din Capitala sunt vizati de o ancheta a procuorilor DIICOT privind trafic de droguri, falsificare de moneda, proxenetism, trafic de influenta si cumparare de influenta. Peste 200 de politisti au efectuat, miercuri, sub coordonarea procurorilor DIICOT, 34…

- Sefi noi la Politia Romana si Politia de Frontiera. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a participat la investirea chestorului Ioan Buda la IGPR. Astazi a avut loc investirea in funcție a noului inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, chestor general Ioan Buda. Ședința s-a desfașurat…

- Astazi a avut loc investirea in functie a noului inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, chestor general Ioan Buda. Sedinta s a desfasurat la sediul IGPR, fiind condusa de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan. De asemenea, incepand de astazi la conducerea Inspectoratului…

- Ioan Buda, seful Politiei Romane incepand de marți, a fost implicat, in anul 2017, in scandalul polițistului pozat in genunchi in fața șefilor sai. Atunci, informațiile din spațiul public aratau ca și Buda se afla la masa, scrie Mediafax.Citeste si: INCENDIAR Sorina Matei da de pamant cu fostul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, referindu-se la modificarile din Codurile penal si de procedura penala, ca nu au venit politisti care sa reclame ca "ne intoarcem cu 20 de ani in...

- CHIȘINAU, 8 iun — Sputnik. Republica Moldova se afla printre lideri la capitolul baze de date și schimb de informații în cadrul INTERPOL și ocupa locul 17 printre țarile-membre. Afirmațiile au fost facute de președintele INTERPOL, Meng Hongwei, care se afla în vizita oficiala…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a premiat, in cadrul evenimentului prilejuit de ziua Directiei Generale Anticoruptie, cinci angajati ai MAI care au dat dovada de integritate si au refuzat sume mari de bani oferite drept mita Trei politisti, un pompier si un politist de frontiera au fost recompensati…

- Soferii de TIR-uri au de asteptat pana la sase ore pentru a trece unele vami dintre Romania si Ungaria, fiind un aflux mare de camioane ca urmare a faptului ca de Rusaliile catolice traficul greu a fost restrictionat pe teritoriul statului vecin, potrivit site-ului Inspectoratului General al Politiei…