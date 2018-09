Carmen Dan în fața Comisiei: Cu tristețe constat Carmen Dan a spus in incheierea audierii de la Comisia pentru Drepturile Omului ca nicio secunda nu s-a discutat și de jandarmii agresați in Piața Victoriei pe data de 10 august, iar toate intrebarile au fost legate doar de cum oamenii legii au lovit protestatarii. "Poate ca ar fi fost bine ca acele imagini (n.r. care au fost analizate la comisie) sa conțina și pasajele in care jandarmii erau loviți cu pietre din caldaram, cu graduri. Cu tristețe constat ca jandarmii nu fac subiectul acestei comisii.(...) Abordarea ar fi trebuit sa fie echidistanta și echilibrata și sa vedem aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

