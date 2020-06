Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de interne, Carmen Dan, a facut, sambata seara, la Romania TV, o dezvaluire la aproape doi ani de la protestul din 10 august 2018, din Piața Victoriei.Senatoarea PSD spune ca, la acel moment, au existat grupuri de protestatari care s-au organizat 'ca la carte' pentru a provoca…

- Sefa politiei din orasul Atlanta a demisionat dupa ce un ofiter de politie a ranit mortal un afroamerican care adormise in masina sa, in fata unui restaurant drive-in, informeaza BBC preluat de news.roPrimarul Keisha Lance Bottoms a anuntat ca Erika Shields a demisionat sambata, in urma protestelor…

- Timp de 6 ore, marti dimineata, peste 200 de politisti si jandarmi au descins in 26 de locuinte de pe raza municipiului Urziceni si comunelor invecinate, fiind vizate persoane banuite de savarsirea mai multor infractiunii de furt calificat din locuinte si societati comerciale. Sase barbati au fost retinuti…

- Jandarmii sunt prezenți la prost, insa aceștia incearca sa intre in dialog de la distanța cu aceștia, deoarece aceștia nu poarta maști și nu și-au luat nicio masura de protecție. Protestatarii stau aproape unii de alții, se imbrațișeaza sau iși strang mainile. „Am inceput cu recomandari, cu exemplul personal,…

- Totul a inceput in jurul orei 24.00, cand, un echipaj al Poliției Locale a observat un autoturism fara placuțe de inmatriculare, care se deplasa cu viteza redusa și in portbagajul caruia era un utilaj. La un moment dat patru persoane au coborat și au descarcat un utilaj de taiat asfaltul, moment…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne a facut miercuri, seara noi declarații de ultima ora, privind organizarea și regulile ce se vor impune zilele urmatoare cu ocazia sarbatorii de Paște.

- Trei barbati din muncipiul Arad au fost arestati, luni, pentru ultraj, dupa ce au atacat fortele de ordine care au intervenit pentru ca mai multi localnici petreceau in strada, in pofida restrictiilor impuse de starea de urgenta, informeaza Agerpres. Un șofer a sunat la 112 și a anunțat ca in jur de…

- Polițiștii și jandarmii doljeni au aplicat peste 190 de sanctiuni contraventionale in valoare de 370.000 de lei craiovenilor care nu au respectat prevederile Ordonantei Militare nr. 3/2020. Potrivit Instituției Prefectului județului Dolj, fortele de ordine au actionat ieri integrat, in echipaje mixte…