Carmen Dan: Este momentul în care nimeni nu ar trebui să fie trist Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, afirma, intr-un mesaj de Paste postat pe pagina sa de socializare, ca "este momentul in care nimeni nu ar trebui sa fie trist, nimeni nu ar trebui sa planga, caci toate motivele de intristare apar acum fara insemnatate fata de biruirea mortii". "Este momentul in care nimeni nu ar trebui sa fie trist, nimeni nu ar trebui sa planga, caci toate motivele de intristare apar acum fara insemnatate fata de biruirea mortii. Lumina sfanta, miracolul ortodoxiei care da sens vietii si omenirii, ne aminteste in fiecare an ca viata este mai presus de moarte. Sa ne lasam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

