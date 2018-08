Carmen Dan, dupa interventia Jandarmeriei in Piata Victoriei: Nu am ce sa-mi reprosez. Am facut ce trebuia sa faca un ministru responsabil.

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, marti, daca poate confirma declaratiile publice facute de ministrul de Interne Carmen Dan si de purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei potrivit carora un procuror militar a gestionat situatia juridica a evenimentelor din Piata Victoriei, prim procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat marti, referindu-se la interventia jandarmilor din Piata Victoriei, de vineri seara, ca nu are ce sa-si reproseze si ca Jandarmeria si-a coordonat toata interventia sub supravegherea unui procuror militar care a fost in piata, transmite News.ro . „Nu am ce…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, ca aspectele care tin de siguranta nationala privind interventia jandarmilor la protestele de vineri seara din Piata Victoriei va prezenta intr-o sedinta a Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT), daca i se va solicita acest lucru.

- Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm interventia brutala a Jandarmeriei impotriva manifestantilor din Piata Victoriei si subliniaza ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a coordonat personal interventia Jandarmeriei de la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei, precizeaza surse oficiale, pentru STIRIPESURSE.RO.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor din Piata Victoriei.…

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri seara, ca ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele din Piata Victoriei, condamnand maniera brutala in care a intervenit Jandarmeria.

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat la incidentele violente din Piata Unirii, spunand ca Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicații pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. “Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este…