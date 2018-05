Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, luni, ca i s-a parut o ancheta serioasa cea din dosarul privind microfonul gasit in locuinta sa, dosarul fiind clasat, vineri, de procurorii de la Parchetul General.

- Procurorii de la Parchetul General au clasat dosarul deschis in legatura cu dispozitivul de inregistrare gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan. Motivul: nu s-a comis nicio fapta penala.In noiembrie 2017, Carmen Dan a anuntat ca a gasit in apartamentul in care locuieste cu chirie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, joi, ca au fost dispuse verificari interne la nivelul IPJ Ialomita si a Politiei Sinesti, dupa cele trei cazuri de talharie raportate in zona Sinesti, pe E85, si ca sunt luate in calcul inclusiv patrule mixte cu jandarmii.