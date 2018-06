Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei a venit saptamana trecuta in Romania și a vitat județul Teleorman, unde a fost intampinat de consilierul premierului Dancila, Darius Valcov și ministrul de Interne, Carmen Dan.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va fi audiata marti în Comisia de aparare si ordine publica din Senat, la solicitarea PNL, pentru "a da seama cu privire la seria de infractiuni grave, cu violenta, cu care s-a confruntat România

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va fi audiata marti in Comisia de aparare si ordine publica din Senat, la solicitarea PNL, pentru ‘a da seama cu privire la seria de infractiuni grave, cu violenta, cu care s-a confruntat Romania in ultimele luni’. Solicitarea PNL a fost aprobata in urma cu…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene s-a ridicat, in anul 2017, la 15.300 miliarde euro la preturi curente, iar PIB-ul Romaniei a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a 1,2% din PIB-ul UE, tara fiind a 16-a economie din UE, arata datele comunicate vineri de Eurostat. Citește și: Atac…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a cucerit, in premiera, titlul national, in acest sezon, precum si Cupa Romaniei, fiind primele trofee obtinute de gruparea prahoveana in cei sase ani de existenta, dintre care ultimii trei ani petrecuti pe prima scena a tarii. Dupa aceste…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a oferit joi, in mod simbolic, Tricolorul Romaniei celor cinci romani in varsta de 100 de ani invitati la sediul institutiei. "Dumneavoastra, dragi centenari, sunteti reprezentantii celor care in ultimul secol au trait, au sperat si au modernizat Romania. Sunteti…

- „In perioada minivacanței prilejuite de Sarbatorile Pascale structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat in intreaga țara pentru liniștea și siguranța cetațenilor, nefiind inregistrate evenimente grave in planul ordinii publice. (…) Poliția de Frontiera a suplimentat personalul…