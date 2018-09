Stiri pe aceeasi tema

- "Decizia de intervenție a fost luata dupa momentul agresiunii asupra celor doi jandarmi. Raportat la momentul intervenției, nu are importanta cand a semnat prefectul acel ordin. Acordul verbal a fost dat in jurul orei 20:00. Eu am spus atunci ca prefectul și-a exprimat acordul cu privire la acea…

- Potrivit site-ului Senatului, membrii Comisiei i-au invitat la audieri pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, - de la ora 13,00, pe Laurentiu Cazan, seful dispozitivului care a coordonat activitatea jandarmilor la mitingul din 10 august, - la ora 13,45, si pe ministrul Carmen Dan - de la ora 14,30,…

- Liviu Dragnea isi continua misiunea de macelar al statului de drept si va continua chiar daca va ramane in partid doar cu Dancila, Carmen Dan, Olguta Vasilescu si Claudiu Manda. Pesedistii tac, pentru ca au vazut ce patesc cei care...

- Pana astazi, ministrul Carmen Dan nu a transmis Raportul MAI cu privire la abuzurile din 10 august, solicitat oficial inca din data de 24 august, precizeaza senatorul liberal. „Pana in prezent, Biroul Permanent al Senatului nu a comunicat Comisiei de ce nu a aprobat solicitarea PNL…

- Propunerea primarului Capitalei, de demitere a ministrului de Interne, Carmen Dan a eșuat. La Cex, Firea a fost singura care a votat pentru. Liderul PSD Ilfov a facut declarații incendiare care arata ca se afla intr-un razboi total cu Liviu Dragnea.

- Printre alte aspecte care s-au analizat in cadrul sedintei conducerii Partidului Social Democrat s-a numarat si propunerea vicepresedintelui Firea, despre care s-a aflat ca a cerut la Neptun demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pe fondul incidentelor violente de la manifestarea din 10 august,…

- "A fost o zi neagra pentru democratia din Romania si este pacat ca purtatorul de cuvant (al Jandarmeriei - n.r.) a indraznit sa mai poarte uniforma dupa ceea ce a facut Jandarmeria ieri. Cerem demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, care a transformat Jandarmeria, o institutie gandita sa protejeze…

- Guvernul de la Seul a exprimat surprindere ca presedintele SUA, Donald Trump, a decis, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, suspendarea exercitiilor militare americane din Coreea de Sud.Intrebata intr-un interviu acordat ABC News daca anuntul lui Donald Trump privind suspendarea…