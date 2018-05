Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca s-a intensificat activitatea de patrulare in zona Sinesti, unde a avut loc o tentativa de jaf asupra unui sofer, mentionand ca se ia in calcul si posibilitatea patrulelor comune Politie - Jandarmerie. "Stiu ca se intensifica activitatea de patrulare in zona, dar tot ieri am discutat sa se ia in calcul si posibilitatea patrularii in comun cu sustinerea colegilor de la Jandarmerie", a declarat Carmen Dan la Palatul Parlamentului. Ea a adaugat ca seful Politiei Romane se afla la o intalnire cu secretarul de stat pe ordine publica, cu privire…