- Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat si reprezentantii Jandarmeriei sunt audiati marti in Comisia de Aparare din Parlament, unde prezinta raportul intocmit de minister in legatura cu violentele din 10 august din Piata Victoriei, Carmen Dan explicand ca raportul va fi detaliat…

