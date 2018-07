Stiri pe aceeasi tema

- "Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor optiuni. Asa cum stiti, comunicarea se face de la nivelul Administratiei prezidentiale, insa eu admit ca exprimandu-mi optiunea am spus de asemenea ca exista alternativa pentru paza si protectia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv in…

- Laura Codruta Kovesi, revocata de la șefia DNA, a cerut sa beneficieze, in continuare, de protectie din partea SPP, deși, conform legii, pentru ca nu mai este inalt demnitar, nu mai are voie la aceste facilitați.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca a refuzat cererea lui Kovesi, pentru…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a convocat o sedinta de urgenta, anuntand ca peste 21.000 de jandarmi si politisti, dotati cu peste 7.400 de utilaje, sunt mobilizati pentru a interveni in zonele cu risc...

- 80 de lucrari de doctorat aparținand unor angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, intocmite in perioada anilor 2007 - 2011, vor fi verificate de catre o comisie din cadrul Academiei de Poliție, a anunțat, luni ministrul de Interne, Carmen Dan.Verificarile vor viza lucrarile intocmite ...

- 80 de lucrari de doctorat apartinand unor angajati din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, intocmite in perioada anilor 2007 - 2011, vor fi verificate de catre o comisie din cadrul Academiei de Politie, a anuntat, luni ministrul de Interne, Carmen Dan.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan vine, vineri, 18 mai, in judetul Dambovita. Vor veni in Dambovita si sefii Politiei Romane si ai Jandarmeriei Romane. Minsitrul se va intalni la primele ore ale diminetii atat cu prefectul, cat și cu conducerea Consiliului Județean Dambovita si sefii institutiilor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca, in calitate de parlamentar, sustine proiectul de lege prin care se propune o pedeapsa de doi ani de inchisoare in cazul celor care nu respecta sanctiunea de a efectua munca in folosul...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a refuzat, marti, sa precizeze daca premierul Viorica Dancila va beneficia de protectia Jandarmeriei sau de cea a SPP, in contextul vizitei pe care o va efectua in Israel, afirmand ca „exista o structura care are atributii in asigurarea pachetului de securitate”.