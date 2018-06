Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, vineri, in marja reuniunii ministeriale a Forumului Salzburg, o intrevedere cu directorul Europol, Catherine de Bolle, discutiile fiind axate pe contributia Romaniei la functionarea acestei agentii europene. "Am intalnit o femeie puternica…

- Ministrul Aparatii Nationale, Mihai Fifor, participa in aceste zile la reuniunea ministilor apararii, la Bruxelles.Prima zi a reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO, de la Bruxelles, din 7 iunie, a constituit un prilej de evaluare a progresului inregistrat in procesul de adaptare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, joi, ca au fost dispuse verificari interne la nivelul IPJ Ialomita si a Politiei Sinesti, dupa cele trei cazuri de talharie raportate in zona Sinesti, pe E85, si ca sunt luate in calcul inclusiv patrule mixte cu jandarmii, potrivit Mediafax. “Eu de…

- In contextul eforturilor de implementare a Agendei 2030, privind dezvoltarea durabila, este necesara consolidarea Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC) pentru a susține statele membre ONU, inclusiv Republica Moldova, in realizarea obiectivelor trasate in agenda respectiva.

- Simfonie a culorilor, a florilor, a discursurilor! Centrul Municipiului Pitești gazduiește evenimentul anual Simfonia Lalelelor. Cu acest prilej, invitați de seama au vizitat orașul și au ținut discursuri. Dupa tradiționala parada a liceelor, oficialitațile invitate au susținut cuvantari. Au raspuns…

- Peste 5,1 milioane de bebelusi s-au nascut in 2016 in Uniunea Europeana, iar in opt dintre cele 28 de state membre majoritatea bebelusilor s-a nascut in afara casatoriei, in timp ce in alte opt tari membre doua treimi dintre nou-nascuti au parinti casatoriti, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul anunta ca a trimis si o a doua solicitare, identica. "Moi am revenit cu o alta adresa catre DNA si am solicitat…

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG), transmit AFP si dpa, conform agerpres.ro. …