- Ministrul de Interne a anunțat, sambata, in cadrul comandamentului de inundații de la MAI, ca in județul Bacau o mașina de pompieri a fost accidentata frontal de un șofer care circula cu viteza mare, 6 subofițeri suferind leziuni. Carmen Dan a cerut Poliției sancționarea șoferilor inconștienți, scrie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri, cu ocazia conferintei Forumului Salzburg organizata la Bucuresti, ca vor fi instituite patrule rutiere mixte romano-ungare in perimetrul granitei, dupa accidentul din Ungaria in care si-au pierdut viata 9 cetateni romani.

- "Am discutat cu viceprim-ministrul si ministrul de interne ungur despre siguranta rutiera. Si am plecat in aceasta discutie tocmai de la evenimentul care a fost mediatizat la noi si in urma caruia si-au pierdut viata noua cetateni romani. Am hotarat impreuna cu acesta sa desfasuram activitati de…

- O noua campanie de investigatii arheologice pentru cautarea și descoperirea mormintelor detinutilor politici morti in Penitenciarul din Tirgu Ocna"Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) organizeaza incepand cu data de 7 iunie 2018 a treia campanie…

- Ministrul de Interne a declarat, marti, la audierea din Senat privind jafurile din zona Sinesti, ca "infractiuni cu violenta au fost, o sa mai fie in Romania", precizand ca acest lucru se intampla peste tot in lume.

- Procurorii Parchetului General au ajuns la concluzia ca nu s-a comis nicio fapta penala in cazul microfonului descoperit intr-o priza din propria locuinta de ministrul de Interne, Carmen Dan, precizeaza surse juridice citate de televiziunile de stiri.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost…

- In perioada minivacanței prilejuite de Sarbatorile Pascale structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat in intreaga țara pentru liniștea și siguranța cetațenilor, nefiind inregistrate evenimente grave in planul ordinii publice. Timp redus de așteptare la controlul de frontiera…