- Fostul lider PSD a fost uitat, de ziua lui, de mai toți cei care se inghesuiau inainte sa-l felicite. Miercuri, cand a implinit 58 de ani, doar trei personalitați social-democrate au indraznit sa-i transmita un mesaj public. Primul care i-a scris o urare pe Facebook a fost Codrin Ștefanescu . „Astazi…

- "Niciodata nu e prea tarziu pentru un gand, o vorba sau o intalnire, mai ales cand e vorba despre oameni care au ales sa faca bine atator semeni. Pentru cei mai multi, Carmen Dan este «omul lui Liviu Dragnea». Niciodata nu mi-a fost rusine de o astfel de eticheta, cu atat mai putin pentru faptul…

- Fostul ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat, miercuri, ca l-a gasit pe Liviu Dragnea, de ziua lui, ”acelasi om puternic si semet”. Dan sustine ca nu i-a fost niciodata rusine de eticheta ”omul lui Liviu Dragnea” care i-a fost pusa si se intreaba daca nu cumva actualii parlamentari ai PSD erau in…

- Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a scris, pe rețeaua de socializare, ca a vorbit cu Liviu Dragnea, chiar in ziua in care a implinit 58 de ani."Niciodata nu e prea tarziu pentru un gand, o vorba sau o intalnire, mai ales cand e vorba despre oameni care au ales sa faca bine atator semeni.…

- PSD pierde trei voturi la motiunea de cenzura, de ieri si pana azi. Senatorul PSD Carmen Dan, fost ministru de Interne, se afla in izolare la domiciliu, iar alti doi social-democrati vor absenta si ei.

- Carmen Dan fost doi ani si jumatate ministru de Interne, sustinuta puternic de Liviu Dragnea. In iunie 2019, premierul Viorica Dancila a decis sa o indeparteze din functie. Insa, Carmen Dan doarme linistita si in Senatul Romaniei unde a avut o activitate zero. Are zero declaratii politice, zero interpelari,…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, duminica, in Piata Victoriei, la aproape 2 ani de la protestele din 10 august. Participantii considera ca Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Carmen Dan sunt vinovati de violentele de atunci si cer sa se faca dreptate.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea…

