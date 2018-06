Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri, cu ocazia conferintei Forumului Salzburg organizata la Bucuresti, ca vor fi instituite patrule rutiere mixte romano-ungare in perimetrul granitei, dupa accidentul din Ungaria in care si-au pierdut viata 9 cetateni romani.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat cu prilejul conferintei Forumului de la Salzburg, sustinute vineri la Bucuresti, ca nu a fost instiintata de catre autoritatile canadiene de faptul ca pe teritoriul Canadei ar exista activitati infractionale desfasurate de grupari formate din romani.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca nu a identificat, alaturi de partenerii canadieni, riscuri mari in planul infractionalitatii in cazul cetatenilor romani. "Vreau sa va spun ca am avut discutii serioase cu partenerii din Canada, noi avem in Canada un ofiter de suport operativ,…

- Ministrul de Interne a declarat ca susține inițiativa care prevede inchisoare pana la doi ani de zile pentru condamnații care refuza munca in folosul comunitații. Carmen Dan a precizat ca sunt sute de amenzi contravenționale care nu sunt platite, iar noul proiect ar veni sa corecteze aceasta situație.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca președintele Klaus Iohannis “a avut o suparare” vineri și ca acesta este motivul pentru care i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila . “Domnul președinte a avut o suparare și toata lumea a constatat lucrul acesta. Ceea ce vreau sa va asigur este ca…

- Verificari la IPJ Buzau, dupa ce un deputat PSD a acuzat ca instituția deține un aparat poligraf invechit, care ar permite falsificarea testului. Scandalul tinde sa ia amploare naționala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca luni va dispune verificari la IPJ Buzau in urma sesizarii depuse…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis, azi, un mesaj cu ocazia Zilei Politiei Romane.Iata mesajulValorile umane, morale si nationale se impletesc in aceasta zi prin sarbatorirea a doua evenimente importante aflate in stransa legatura: Ziua Politiei Romane si Sarbatoarea Bunei Vestiri.Ziua Politiei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul a precizat ca a trimis si o a doua solicitare, identica, scrie stiripesurse.ro. „Noi am revenit cu o alta…