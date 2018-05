Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține, intr-o postare pe Facebook, referitor la cererea de demisie a premierului, formulata de Klaus Iohannis, ca Viorica Dancila nu va demisiona, intrebandu-se daca șeful statului ar mai fi fost atat de vehement daca prim-ministru era un barbat."Ca…

- Dragnea, reacție in conflictul Iohannis-Dancila: ”N-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele sa ceara demisia doamnei premier” a declarat, joi seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Eu, personal, n-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele…

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- "Inainte sa merg la acea intalnire, i-am spus domnului Tariceanu și am convenit ca nu va fi nici o problema. De atunci nu ne-am mai vazut și nici nu am mai vorbit nici la telefon. A zis ca vrea sa colaboram, dar și eu și doamna premier i-am spus ca trebuie sa fie o dorința de colaborare reciproca…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

