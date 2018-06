Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat, in cadrul vizitei lui la Tribunalul Arad, ca nu va participa la mitingul organizat de PSD, care va avea loc sambata seara in Bucuresti. „Sambata si duminica voi fi la Iasi, la Facultatea de Drept, acolo unde imi continui activitatea de profesor. Nu…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane, Georgian Dragan, a anuntat, vineri, intr-o declaratie de presa, ca ca pentru manifestarile publice programate sambata in Capitala vor fi instituite restrictii de circulatie intre orele 13.30 si 22.00 in mai multe zone si pe mai multe…

- Politia va survola, sambata, Capitala, pe durata manifestarilor publice, cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie (IGAv), iar in acesta se va afla un politist de la Brigada Rutiera care va transmite informatii echipajelor de la sol. In Bucuresti sunt programate 14 evenimente, in mai multe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca cele 14 evenimente care vor avea loc sambata, inclusiv mitingul PSD, reprezinta un test pentru autoritati, in conditiile in care in 2020 Bucurestiul va fi gazda Campionatului European de Fotbal si trebuie sa arate ca este ca orice alta capitala europeana…

- „Cateva mii de ieseni vor merge, sambata, la Bucuresti", la mitingul organizat de PSD care, conform organizatorilor, va fi unul unul de protest contra abuzurilor din justitie. Estimarea apartine presedintelui PSD Iasi, Maricel Popa, care ne-a precizat ca va fi prezent in Piata Victoriei. Alte surse…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a criticat in termeni duri ieșirile suburbane ale liberalilor bucureșteni la adresa premierului Viorica Dancila, primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, și ministrului de Interne, Carmen Dan, de la sfarșitul saptamanii trecute, afirmand ca lupta…

- Gafa de proportii facute de centrul de informare si relatii din Politia Romana! Desi se dorea a fi o informare a masurilor privind asigurarea linisitii si ordinii publice, un alt "element" a iesit in evidenta in cadrul documentului.Citeste si: ALERTA cu BOMBA la Tribunal: Autoritatile INTERVIN…