- Carmen Dan a criticat autoritatile locale pentru ca evaluarile in caz de inundatii de saptamana trecuta au fost finalizate doar in sase din 19 judete si a facut un apel catre prefecti sa trateze cu prioritate aceste evaluari. “Inteleg ca numai sase judete din 19 au terminat evaluarile dupa…

- Inundații in 285 de localitați din 35 de județe dupa ploile abundente foto: Adriana Tudose/ RRA În ultimele 5 zile au fost afectate de inundații 285 de localitați din 35 de județe dupa ploile abundente. Premierul Viorica Dancila, care a vizitat zone inundate din județele…

- Premierul Viorica Dancila, insotita de ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-au deplasat azi in mai multe zone afectate de inundatii.

- Principalele zone sinistrate din județul Bacau vor fi vizitate de o delegație guvernamentala condusa de premierul Viorica Dancila. Ea va fi insoțita de ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, și ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comandament de urgenta convocat la Ministerul de Interne de ministrul Carmen Dan. Numarul de judete aflate sub coduri portocalii de indundatii este in continua crestere. In videoconferinta de astazi cu prefectii, Carmen Dan a trasat sarcini dure.Citeste si: Minsterul Sanatații anunța ca va…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a plans pe pagia sa de Facebook ca a primit amenințari, in cel mai ”abject” mod posibil, dupa ce a transmis mesajul de solidarizare cu Liviu Dragnea, dupa condamnarea acestuia la 3 ani și jumatate de inchisoare. Totuși, Dan susține ca nu-și va inchide pagina de Facebook…

- Ministrul de Interne a declarat ca susține inițiativa care prevede inchisoare pana la doi ani de zile pentru condamnații care refuza munca in folosul comunitații. Carmen Dan a precizat ca sunt sute de amenzi contravenționale care nu sunt platite, iar noul proiect ar veni sa corecteze aceasta situație.…

- Situația din interiorul Ministerului de Interne, de unde polițiștii pleaca pe banda rulanta prin ieșirea la pensie, coroborata cu Legea recursului compensatoriu, care a eliberat foarte mulți oameni din pușcarii, a creat probleme pentru ministrul Carmen Dan. Deputatul PNL, Florin Roman, considera…