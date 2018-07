Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, intr-un interviu acordat Romania TV, ca a fost elaborata o strategie care sa permita acoperirea deficitului de personal in structurile ministerului in aproximativ patru ani. "Toata aceasta politica de dezechilibru in sistem a inceput in 2015, prin…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, explica intr-un interviu la Romania TV ca Jandarmeria nu intervine violent la proteste, asa cum se intampla in alte tari civilizate, ci doar extrage din multime anumite persoane violente. Ordinul pentru orice interventie in forta o sa prefectul, mai spune…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca la intalnirea lui Gabriel Oprea cu liderii sindicatelor din Politie a fost un singur cadru activ, pentru care a semnat pensionarea, acesta inceplinind conditiile de pensionare de acum un an. Oprea a anuntat miercuri ca s-a intalnit…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a anuntat duminica seara, pe 1 iulie, ca nu mai sunt localitati izolate in urma inundatiilor, doar 100 de persoane evacuate si ca, in mod cert, va trebui accesat mecanismul fondului de solidaritate, mentionand ca a avut o discutie telefonica, in acest…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj, marti, cu prilejul Zilei Drapelului National, in care subliniaza ca Tricolorul este martorul celor mai importante momente ale istoriei, "ale acelor evenimente care au definit Romania si, ulterior, au propulsat-o in randul tarilor europene".…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca una dintre prioritatile sale este acoperirea deficitului de personal din Politie si ca spera ca...