Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca nu ministrul coordoneaza interventiile Jandarmeriei, iar dupa fiecare misiune operativa se face un raport, urmand ca in cursul zilei de sambata sa prezinte concluziile acestuia. "Asa cum stiti, si am precizat ori de cate ori a fost…

- ​Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca „nu ministrul coordoneaza intervențiile Jandarmeriei” și ca așteapta raportul acesteia, ale carui concluzii le va prezenta public azi, informeaza HotNews.ro. ​ „Așa cum știți, nu ministrul coordoneaza intervențiile Jandarmeriei. Dupa orice ...

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…

- "Ii acuz pe Liviu Dragnea si camarila sa de transformarea institutiilor statului in instrumente de represiune folosite impotriva manifestantilor pasnici. Jandarmeria si instigatori infiltrati printre manifestanti, unii dintre ei membri ai galeriilor de fotbal, au avut un plan de provocare si compromitere…

- Ministrul de Interne a anunțat, sambata, in cadrul comandamentului de inundații de la MAI, ca in județul Bacau o mașina de pompieri a fost accidentata frontal de un șofer care circula cu viteza mare, 6 subofițeri suferind leziuni. Carmen Dan a cerut Poliției sancționarea șoferilor inconștienți, scrie…

- Ministrul de Interne a anuntat, sambata, in cadrul comandamentului de inundatii de la MAI, ca in judetul Bacau o masina de pompieri a fost accidentata frontal de un sofer care circula cu viteza mare, sase subofiteri suferind leziuni. Carmen Dan a cerut Politiei sanctionarea soferilor inconstienti.

- "Cat de frica trebuie sa ii fie lui Dragnea de oameni ca sa ordone jandarmilor astfel de interventii agresive, care nu au nicio motivatie? De un an si jumatate, toate manifestatiile anti-PSD au fost civilizate, pasnice. Nimic nu poate justifica interventia in forta, disproportionata, la intimidare…

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…