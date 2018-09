Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Carmen Dan a declarat, miercuri, in contextul acuzațiilor Gabrielei Firea potrivit carora ea ar trebui sa-și dea demisia din funcție, ca singura atitudine pe care poate s-o aiba este aceea de decența și ca nu dorește sa implice MAI in disputele politice, scrie Mediafax.„Pe mine n-o…

- Ministrul Carmen Dan nu a dorit miercuri sa raspunda la acuzațiile lansate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunand ca nu face declarații politice pe scarile MAI.„Pe mine nu o sa ma auziți raspunzand unor astfel de afirmații, care au o conotație politica, de pe scarile Ministerului de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, sa se organizeze alegeri judetene pentru functia de presedinte in toate filialele conduse de lideri interimari. Este vorba de 11 filiale, intre care și organizația Capitalei. Propunerea…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a spus sambata, in CExN de la Neptun, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, „trebuie sa iși asume responsabilitatea” daca s-au comis erori legate de intervenția in forța a Jandarmeriei la protestele din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.Președintele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, ca a fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN. “A fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN”,…

- Firea: Sa ajunga acest partid sa nu aiba un candidat viabil (...) este un moment de mare tristete, este un moment istoric la modul negativ" Social democratii au angajat o firma privata de paza si protectie pentru a impiedica accesul jurnalistilor si a unor eventuali protestatari. in centrul de conferinte…

- Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita anual pe 20 iulie, Ziua Sfantului Prooroc Ilie, aducatorul de ploi. Tot Sfantul Ilie este și protectorul piloților. Pe deasupra Monumentului Aviatorilor din București au facut deja exerciții avioane și elicoptere aparținand Ministetului Apararii,…

- Laura Codruta Kovesi a solicitat ca și in perioada urmatoare sa beneficieze de protectia serviciului specializat, la fel ca atunci cand era in functia de procuror-sef al DNA. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avizat-o negativ si a explicat ca Politia si Jandarmeria pot asigura protectia necesara.…