Carmen Dan a fost audiata 6 ore la DIICOT: Anchetatorii au vrut sa lamureasca rolul ministrului de Interne in acea zi

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan s-a prezentat, vineri dimineata, la sediul DIICOT, pentru a fi audiata in dosarul protestelor din 10 august 2018, scrie Mediafax. La sosirea la sediul Directiei, Carmen Dan a fost huiduita de protestatari. „Criminalo! Doamna senator, da-ti demisia!”, au fost mesajele…

