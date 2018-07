”Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor optiuni. Asa cum stiti, comunicarea se face de la nivelul Administratiei prezidentiale, insa eu admit ca exprimandu-mi optiunea am spus de asemenea ca exista alternativa pentru paza si protectia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv in situatia in care acestia se simt amenintati sau sunt intr-o situatie de pericol. Exista prevedere in sensul acesta si legea 303, ca si legea 550 de organizare si functionare a Jandarmeriei Romane precizeaza foarte clar care sunt competentele acestei institutii”, a declarat Carmen Dan, potrivit News.ro…