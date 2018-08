Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca, in urma protestului din 10 august din Piata Victoriei, au fost deschise 21 de dosare penale in care sunt cercetate 20 de persoane, trei dintre acestea fiind arestate, iar doua puse sub control judiciar. "Pentru ce s-a intamplat in acea seara, pana la aceasta data, au fost deschise 21 de dosare penale, trei dintre acestea cu autor necunoscut. In aceste dosare, sunt cercetate 20 de persoane. Trei persoane au fost arestate, iar doua au fost puse sub control judiciar. De asemenea, au fost aplicate 64 de amenzi contraventionale. Politia si Jandarmeria…