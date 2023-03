Carmen București câștigă derby-ul etapei cu Universitatea Cluj Etapa plina de surprize duminica, cu meciuri interesante și goluri frumoase in Liga I la fotbal feminin. In play-off, Universitatea Cluj, campioana Romaniei, a fost invinsa pe teren propriu, in timp ce lidera clasamentului, Politehnica Timișoara, ajunge la 14 victorii consecutive in acest sezon. Revenita la Cluj – locul in care a crescut și s-a dezvoltat atat ca om, cat și ca jucatoare de fotbal, Raluca Sarghe-Simeș și-a condus fetele de la Carmen București spre victorie. Acestea au reușit sa o invinga pe multipla campioana a Romaniei, Universitatea Cluj, impunandu-se cu scorul de 1-3 (1-1),… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

