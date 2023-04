Carmen Brumă spune cum să slăbești după Paște. Trucuri care te vor ajuta să scapi de kilogramele în plus Carmen Bruma a dezvaluit care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi daca vrei sa slabești dupa mesele copioase de Paște. Vedeta a spus ce alimente ar trebui eliminate și ce reguli ar trebui respectate pentru a avea o silueta trasa prin inel.Mesele de sarbatori sunt mereu pline cu bunatați și nimeni nu se poate abține de la cozonac, sarmale sau alte preparate delicioase. De cele mai multe ori, dupa sarbatori oamenii se plang de kilogramele in plus și vor sa slabeasca rapid, pentru ca iși dau seama ca a mai ramas puțin timp pana cand va veni vara și vor sa aiba silueta mult dorita atunci cand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

