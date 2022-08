Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea a lansat o ironie la adresa lui George Buhnici, dupa ce fostul prezentator de la PRO TV a spus ca nu vrea sa vada la plaja femei cu celulita și vergeturi. Prezentatorul de la Antena 3 s-a fotografiat alaturi de partenera lui, Carmen Bruma, la plaja. Derapajul sexist al lui George Buhnici…

- E vara, e soare afara, iar vedetele pleaca in vacanța, pentru a se relaxa. Carmen Bruma insa, se pare ca, deși aflata in concediu, nu renunța la obiceiurile sanatoase cu care ne-a obișnuit, de altfel, obiceiuri care o ajuta sa se mențina intr-o forma de invidiat. Ce mananca vedeta in vacanța, dar și…

- Vara aceasta e mai calda ca de obicei și probabil tendința se va menține, așa ca e un moment bun sa ne schimbam din obiceiuri. Cu siguranța ați tot auzit cat de important e ca organismul sa fie hidratat, dar adesea uitam sa bem apa. Aceasta intreține viaț

- Canicula din acest weekend a adus un val de turisti pe litoral. Multi dintre ei au fugit in apa marii sa se racoreasca, cu toate ca era arborat steagul rosu, adica scaldatul era interzis.Printre cei care au avut nevoie de ajutor au fost si doi copii. Zeci de turisti au fost scosi din apa involburata…

- Temperaturile ridicate se mențin și in perioada urmatoare, in Bistrița. ”Vom avea trei puncte de hidratare pe toata perioada verii„ a promis Ioan Turc. La finalul lunii iunie, jumatate din județul nostru a fost sub cod roșu de canicula. Municipalitatea a montat atunci CINCI puncte de hidratare pe raza…

- Avertizare InfoTrafic: Temperaturile excesive influențeaza circulația rutiera. Sfaturi și recomandari pentru șoferi pe canicula Reprezentanții Centrului InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane publica joi, 21 iulie, o serie de sfaturi și recomandari pentru șoferii aflați in…

- Cum va puteti proteja sanatatea pe timp de CANICULA. Recomandari și sfaturi pentru a face fața caldurii și arșiței la orice varsta In județul Alba și in alte zone din țara se inregistreaza temperaturi caniculare, iar in acest context hidratarea corpului și protecția corespunzatoare impotriva razelor…

- S.A. „Apa-Canal Chisinau” informeaza ca au fost redeschise cele 6 cișmelele amplasate in zonele intens tranzitate: parcul „Valea Morilor”, scuarul Gradinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfant”, scuarul Catedralei si parcul „Alunelul”, care au fost conservate pana acum din cauza starii de urgența declarata…