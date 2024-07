Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf a fost invitat la podcastul lui Bursucu și a povestit cum a inceput povestea de dragoste cu Corina Caciuc. Antrenorul era casatorit cu Anamaria Prodan atunci cand a cunoscut-o pe actuala partenera.Laurențiu Reghecampf s-a indragostit la prima vedere de Corina Caciuc, intr-o perioada…

- Anamaria Prodan și iubitul ei, Ronald Gavril, se afla zilele acestea in California, unde petrec cateva zile de relaxare. Impresara a postat imagini din Santa Monica, iar in dreptul unei fotografii publicate pe Instagram, vedeta nu a ezitat sa o ironizeze pe Corica Caciuc, partenera fostului ei soț,…

- Cu toate acestea, puțini știu ca nu este prima data cand trupa rock invita un artist local pe scena. La concertele Coldplay, Chris Martin, liderul trupei, are obiceiul sa aduca diverși invitați. De exemplu, in 2022 a descoperit un muzician ucrainean refugiat care canta la chitara pe strazile Varșoviei.…

- Carmen Bruma și Mircea Badea au impreuna un baiețel care a implinit recent zece ani. Cu aceasta ocazie, prezentatoarea TV a aratat o noua imagine cu fiul lor, care s-a bucurat de o petrecere cu mulți invitați.

- Carmen Bruma și Mircea Badea au impreuna un baiețel, care pe 14 mai a implinit 10 ani. Cu aceasta ocazie, vedeta a aratat o noua imagine cu fiul ei, care s-a bucurat de o petrecere cu mulți invitați de ziua lui de naștere. De peste 25 de ani, Carmen Bruma și Mircea Badea formeaza un cuplu, dar nu sunt…

- Fosta participanta la „Temptation Island”, in Italia, țara in care a avut și relații cu mai mulți sportivi, Andreea Sasu traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Romanca din Pașcani, denumire dupa care o știe foarte multa lume, s-a impacat cu Philipp Plein, celebrul designer german in varsta…

- Cabral a avut prima reacție, dupa ce de 1 Mai s-a distrat intr-un club din Mamaia Nord alaturi de doua femei. Andreea Ibacka nu l-a insoțit pe prezentatorul TV la distracție, ci a stat acasa cu cei doi copii.Zilele trecute, cancan.ro publica imagini cu Cabral care se distra intr-un club de fițe din…

- Anca Dumitra, in varsta de 36 ani și Manfred Spendier, in varta de 47 de ani, vor deveni in curand parinti. Actrita din Las Fierbinți a facut anuntul pe contul de Instagram, acolo unde a postat și primele imagini cu sarcina avansata.„Intr-un taram magic, unde visele devin realitate”, a scris Anca in…