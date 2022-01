Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Madalina Apostol și Nick Radoi atarna de un fir de ața in urma cu doar cateva saptamani, insa acum situația s-a schimbat radical! Nu doar ca s-au impacat, ci iși și arata arata dragostea in fața tuturor. Iata ce declarație de dragoste i-a facut romanca milionarului, chiar in direct la…

- Carmela Popa a fost inșelata de logodnicul preot. Se pare ca omul lui Dumnezeu ar fi prezentat-o pe amanta ca fiind viitoarea lui soție. Cu toate astea, cei doi au petrecut Revelionul impreuna, dar barbatul ar fi calcat stramb pentru a doua oara. Bruneta este decisa sa nu mai ofere nicio șansa relației.

- Romanița Iovan a marturisit ca fiul sau se confrunta cu o iritație pe corp, insa in urma analizelor medicii i-au spus ca Albert nu are nicio alergie. Creatoarea de moda iși dorește sa afle ce se intampla cu adolescentul. Pentru fiul ei, Romanița Iovan ar face orice. Ea este ingrijorata, pentru ca Albert…

- Anca Serea are o familie numeroasa și se ocupa alaturi de Adi Sina de cei 6 copii. Nu-i deloc ușor, mai ales ca seara este cea mai mare agitație in casa, pentru ca fiecare copil trebuie pregatit pentru a doua zi la școala. Anca Serea și Adrian Sina abia iși mai gasesc timp pentru ei. Cei doi au ieșit…

- Fostul logodnic a lui Dodo, Liviu Kevin, a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Showbiz Report, unde a facut declarații in exclusivitate despre scandalul dintre el și artista. Ce acuzații ii aduce acesta lui Dodo, puteți vedea mai jos.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au parte de o perioada dificila, iar asta din cauza presupusului divorț. Fina cuplului, Ramona Lazuran, a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre separarea celor doi.

- Maria Constantin și Robert Stoica traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un an. Cei doi au vorbit despre nunta și sunt mai hotarați ca niciodata sa-și intemeieze o familie. Artista se afla in prezent in Italia, iar acolo a insoțit-o și Robert.„Am avut o nunta de romani foarte frumoasa…

- Virusul Covid-19 a luat cu asalt chiar și lumea mondena a showbiz-ului romanesc, astfel tot mai multe vedete sunt infectate cu SARS-COV-2. Ieri, Gabriela Cristea a fost confirmata pozitiv, insa, din fericire, a facut o forma ușoara, astfel nu a fost nevoie sa ajunga la spital, pe mana medicilor. Prezentatoarea…