- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…

- ”Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor optiuni. Asa cum stiti, comunicarea se face de la nivelul Administratiei prezidentiale, insa eu admit ca exprimandu-mi optiunea am spus de asemenea ca exista alternativa pentru paza si protectia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv in situatia…

- Inspectorul general al Jandarmeriei Romane, colonel Sebastian Cucos, a participat, in zilele de 20 si 21 iunie, la lucrarile celui de-al doilea Summit ONU al sefilor structurilor de politie si jandarmerie (UNCOPS II), desfasurat la New York, Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate aspecte…

- “USR cere ferm si explicit demisia doamnei Carmen Dan, ministrul de Interne, si a sefului Jandarmeriei Romane, domnul Sebastian Cucos, pentru ca cei doi au transformat de ieri Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea. Este inadmisibil pentru un stat european ca Jandarmeria sa se comporte…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, joi, ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane, Carmen Dan si Sebastian Cucos, sa demisioneze, sustinand ca la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, ”au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea”.

- Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat 2018 - 2022 se afla in procedura de avizare si cuprinde masuri concentrate pe gestionarea in siguranta a granitelor tarii, a declarat marti ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, la Palatul Parlamentului. "In plan strategic,…