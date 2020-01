Carlos Ghosn s-a întâlnit cu preşedintele Libanului, după evadarea din Japonia Ghosn a fost primit calduros de catre presedintele Aoun, dupa ce a zburat la Beirut via Istanbul, iar acum este binedispus si combativ, simtindu-se in siguranta, conform surselor citate. In timpul intalnirii cu presedintele, Ghosn i-a multumit lui Aoun pentru sprijinul acordat lui si sotiei sale Carole in timp ce se afla in detentie. Ghosn are acum nevoie de protectia si securitatea guvernului sau, dupa ce a fugit din Japonia, au spus sursele. Un consilier media al presedintiei libaneze a negat ca cei doi s-ar fi intalnit.



