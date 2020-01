Stiri pe aceeasi tema

- CARLOS GHOSN, fostul președinte al gigantului mondial al industriei auto RENAULT -NISSAN, a evadat din Japonia unde se afla reținut de peste un an. El a parasit arestul la domiciliu din Tokyo și a ieșit din...

- Fostul presedinte al Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de unde intentioneaza sa discute cu presa in zilele urmatoare, potrivit news.ro."Sunt prezent in Liban. Nu mai sunt ostatic al sistemului judiciar japonez…

- Fostul presedinte Renault și Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban. „Nu am fugit de justitie, ci de persecutare politica” Fostul presedinte al Renault și Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de…

- Cristina Neagu, desemnata de patru ori cea mai buna jucatoare din lume, a transmis, in mediul online, un mesaj dupa participarea echipei Romaniei la Campionatul Mondial din Japonia.In mesajul postat pe contul sau de Facebook, Cristina Neagu afirma ca locul 12 la Campionatul Mondial nu onoreaza echipa…

- Luca De Meo, actualul CEO al Seat (grupul Volkswagen) ar fi fost numit, potrivit surse din presa franceza, numarul unu al grupului Renault. Potrivit AFP, de fapt, consiliul Régie Nationale a validat într-adevar numirea top managerului la cârma grupului francez care include marcile…

- Presedintele Renault, Jean-Dominique Senard, este sub o presiune constanta pentru a repara relatia grupului auto francez cu partenerul de alianta Nissan, mai ales dupa anuntarea fuziunii dintre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si PSA, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg, relateaza Agerpres.…

- Avocații lui Carlos Ghosn au acuzat guvernul japonez ca a conspirat impotriva clientului lor, impreuna cu procurorii și conducerea executiva a Nissan, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile și salariile sunt vizate- Masurile propuse de noul Guvern Ghosn, care a fost arestat anul trecut…