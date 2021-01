Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, ca raspuns la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, informeaza Reuters. Starea de urgenta se instituie incepand de vineri, 8 ianuarie, pana…

- Tokyo a raportat joi alte 2.447 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cea mai mare cifra zilnica inregistrata pentru a doua zi consecutiv, conform media locale, relateaza DPA.Cifra anuntata joi depaseste cu mult recordul zilnic anterior, stabilit miercuri, de 1.591 de cazuri.Prim-ministrul Yoshihide…

- Tokyo a raportat o creștere record a cazurilor de coronavirus sambata, deoarece Japonia se confrunta cu o creștere care include acum o noua tulpina cu raspandire rapida, in timp ce guvernul indeamna oamenii sa ramana acasa, relateaza Reuters.Infecțiilecu virusul care provoaca COVID-19 au atins un record…

- Japonia, Franta si SUA vor organiza exercitii militare comune terestre si pe mare in luna mai a anului viitor, a informat duminica ziarul nipon Sankei, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Exercitiile, prevazute pe una din insulele nelocuite ale Japoniei, vor consta in antrenamente ale procedurilor…

- Al doilea val al pandemiei lovește in plin economia zonei euro. Increderea scade, pentru prima data in ultimele șapte luni Increderea in economia zonei euro a scazut in noiembrie pentru prima data in ultimele sapte luni, dupa ce al doilea val al pandemiei a lovit continentul, afectand toate sectoarele,…

- Justiția germana a dat marți verde construirii celui mai lung tunel feroviar și rutier scufundat din lume, care va lega Danermarca de Germania, informeaza Hotnews, care citeaza AFP. Tunelul, care poarta numele ”Fehmarn Belt”, are o lungime totala de 18 kilometri și este programat sa fie deschis in 2029.…

- Un ciocolatier belgian a fost desemnat cel mai bun patiser-cofetar din lume de catre un juriu independent de jurnalisti, consolidand astfel reputatia Belgiei in domeniul productiei de ciocolata de cea mai buna calitate, informeaza Reuters. Foto: (c) Johanna Geron / REUTERS…

- Presedintele Federatiei Internationale de Gimnastica (FIG), japonezul Morinari Watanabe, a declarat pentru Reuters ca simte o mare responsabilitate inaintea concursului de luna viitoare de la Tokyo, ce ar putea "deschide usa" pentru Jocurile Olimpice din vara anului 2021. Competitia de luna viitoare,…