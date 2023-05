Stiri pe aceeasi tema

Irina Begu, locul 35 WTA si cap de serie 31, joaca, luni, in optimile turneului WTA de categorie 1000 de la Madrid.Begu o va infrunta pe rusoaica Liudmila Samsonova, locul 18 mondial si favorita 14, conform News.ro.

Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 61 mondial, a acces, marti, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid.Bogdan trecut in runda inaugurala de sportiva ungara Anna Bodnar, locul 48 mondial, scor 4-6, 6-4, 7-6 (2), conform News.ro.

Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul 5 mondial, si si-a pastrat titlul la turneul ATP 500 de la Barcelona.

Jucatorul canadian de tenis Felix Auger-Aliassime (8 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 2.074.505 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-4, 6-3, de francezul Gregoire Barrere (71 ATP).

Jucatoarea poloneza Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, dupa ce a trecut lejer in doua seturi, in optimi, 6-0, 6-1, de americanca Danielle Collins

Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula (4 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-2, 2-6, 7-5, de letona Jelena Ostapenko (14 WTA).

Jucatorul elvetian de tenis Stan Wawrinka (130 ATP) s-a calificat marti in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 2.074.505 euro, dupa ce a trecut in optimi, in doua seturi simetrice, de francezul Richard Gasquet (45 ATP), 6-3, 6-3.

Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu (42 WTA, principala favorita) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, dupa ce a dispus, in optimi, in doua seturi, 6-2, 7-5, de rusoaica Anastasia Zaharova (186