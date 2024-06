Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 3 mondial, s-a calificat in semifinale la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, informeaza news.ro.Alcaraz s-a impus in fata grecului Stefanos Tsitsipas, favorit 9, scor 6-3, 7-6 [3], 6-4, dupa doua ore si 15 minute de joc.

- Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) a trecut de Stefanos Tsitsipas (25 de ani, 9 ATP) cu 6-3, 7-6 (3), 6-4 in „sferturi” la Roland Garros. Pentru un loc in finala, spaniolul se va duela cu Jannik Sinner (22 de ani, 2 ATP). Sfertul de finala dintre Carlos Alcaraz și Stefanos Tsitsipas nu a avut prea multa…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Openului Franței, cu o victorie cu 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, 6-1 in fața favoritului local, francezul Corentin Moutet. Sinner iși pastreaza pentru moment șansele de a de

- Finalist la Roland Garros 2021, Stefanos Tsitsipas, 25 de ani, # 9 ATP, s-a calificat in turul 3 la Paris dupa 6-3, 6-2, 6-7 (2), 6-4 in fața germanului Daniel Altmaier. Grecul a vorbit apoi despre Paula Badosa, cu care s-a impacat recent. Stefanos Tsitsipas a avansat in runda a treia de la Roland Garros…

- Jannik Sinner și Carlos Alcaraz nu au avut o misiune ușoara in optimile de finala ale turneului „ATP 1000” de la Madrid. Primii doi favoriți au avut nevoie de cate trei seturi pentru calificarea in sferturi.

- Stefanos Tsitsipas, unul dintre marii favoriți in turneele din sezonul de zgura, a parasit surprinzator Mastersul de la Madrid in turul al doilea. Grecul (favorit șase) a cedat impotriva lui Thiago Monteiro, jucator aflat pe locul 118 mondial.

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, a fost eliminat, vineri, in sferturile de finala ale Mastersului de la Miami, potrivit news.ro Alcaraz a fost invins de bulgarul Grigor Dimitrov, locul 12 mondial, scor 6-2, 6-4.Pentru un loc in finala, Dimitrov la lupta cu germanul…

- Mare favorit sa reușeasca „Sunshine Double”, Carlos Alcaraz a fost invins neașteptat in sferturile Mastersului de la Miami, ibericul neavand soluțiile necesare in fața unui Grigor Dimitrov aflat intr-o forma incredibila (6-2, 6-4).