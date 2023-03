Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (83 WTA) s-a calificat, duminica, in turul trei al turneului de la Indian Wells, cu premii totale de 8.800.000 de dolari.Cirstea a beneficiat de abandonul americancei Madison Keys, locul 20 mondial si cap de serie 19, dupa ce romanca a castigat primul set, scor…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, locul 3 mondial si al doilea favorit, a fost eliminat, sambata, in turul doi la Mastersul 1000 de la Indian Wells.Tsitsipas a fost invins de australianul Jordan Thompson, locul 87 mondial, scor 7-6 (0), 4-6, 7-6 (5). Fii la curent cu cele mai noi…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka s-a calificat, luni, in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, dupa o victorie in doua seturi, 6-3, 7-5, in fata rusoaicei Anastasia Pavliucenkova (732 WTA). Fii…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 70 mondial, s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tenismanul britanic Andy Murray, locul 66 mondial, s-a calificat joi in turul al treilea la Australian Open, desi a fost condus cu 2-0 la seturi de australianul Thanasi Kokkinakis (159 ATP), pe care l-a invins in final cu 4-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 7-5 la capatul unui meci maraton de cinci ore…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, locul 8 mondial si dubu finalist in 2021 si 2022, s-a calificat fara probleme, luni, in turul doi la Australian Open, primul Grand Slam al anului, scrie news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Numarul 1 mondial, poloneza Iga Swiatek, s-a calificat, luni, in turul doi la Australian Open, primul Grand Slam al anului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Formatia Manchester United s-a calificat in turul 4 al Cupei Angliei, dupa ce a invins, vineri, cu scorul de 3-1, echipa Everton, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …