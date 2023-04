Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul rus Daniil Medvedev a caștigat finala turneului ATP Masters 1.000 de la Miami, dupa ce l-a invins in finala pe italianul Jannik Sinner, in doua seturi, cu 7-5, 6-3. Tenismanul rus in varsta de 27 de ani a cucerit astfel al patrulea sau titlu in cinci finale jucate in acest an, dupa cele de…

- Naționala Romaniei U-19 a pierdut ultimul meci disputat in Grupa 1 a turului de elita al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2023. Tricolorii antrenați de Alexandru Pelici au fost depașiți de echipa Franței cu scorul de 4-2. Franța a inceput in forța, iar in primul sfert de ora și-a asigurat…

- Un tanar de 28 de ani, inarmat, a impușcat mortal trei copii și trei angajați de la o școala creștina privata in capitala Tennessee. Agresorul, identificat de poliție drept Audrey Elizabeth Hale, a intrat pe ușile cu o pușca semi-automata. Suspectul purta o vesta neagra peste un tricou alb, pantaloni…

- Dupa ce obținuse diploma in jurnalism, iar pe plan sportiv era in plina ascensiune, reușind sa caștige campionatul național de golf alaturi de echipa Universitații din Michigan, viața frumoasei Holly Sonders a luat o turnura neașteptata. O intervenție chirurgicala suferita la genunchi dupa primul an…

- Carlos Alcaraz a revenit pe primul loc in clasamentul ATP dupa ce s-a impus in finala turneului Masters 1000 de la Indian Wells. Tenismanul in varsta de 19 ani l-a invins in ultimul act pe rusul Daniil Medvedev, in doua seturi, cu 6-3, 6-2. Spaniolul a profitat de absența sarbului Novak Djokovic si…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz si-a anuntat public obiectivul de a-si recupera pozitia de lider mondial ATP, detinuta de sarbul Novak Djokovic, la turneul Masters 1.000 de la Indian Wells. In absența lui Djokovic , care nu a primit viza pentru a putea intra in SUA, deoarece nu este vaccinat impotriva…

- Novak Djokovic și-a luat revanșa in Australia, caștigand, duminica, 8 ianuarie 2023, turneul de la Adelaide. Jucatorul sarb a caștigat finala invingandu-l pe Sebastian Korda (SUA) cu scorul de 6-7(8), 7-6(3), 6-4. Acum un an, in ianuarie 2022, statul australian ii anulase viza și il expulzase pe Djokovic,…

- O cunoscuta agenție de presa din Bulgaria, Novinite, publica un documentar in care amintește ca rușii au eliberat Sofia, capitala Bulgariei. Trupele rusești i-au alungat pe turci din Sofia, iar apoi Sofia a devenit capitala Bulgariei. Acest articol este publicat de agenția bulgara la data de 4 ianuarie…