Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz a devenit cel mai tanar lider mondial din istoria ATP (incepand din 1973 incoace, de cand exista ierarhia mondiala), dupa ce l-a invins pe Casper Ruud in finala US Open 2022 și a cucerit primul titlu de Grand Slam din cariera.

- Bayern Munchen a remizat pe teren propriu contra lui Stuttgart, scor 2-2, in runda cu numarul 6 din Bundesliga. Julian Nagelsmann inca nu a pus la punct mecanismul prin care sa il inlocuiasca pe golgeterul Robert Lewandowski. Bayern are un start de sezon modest, cu 3 victorii și 3 remize in primele…

- Finala US Open 2022 va fi disputata de Carlos Alcaraz, locul 4 mondial, și norvegianul Casper Ruud, locul 7 mondial. Oricare dintre cei doi caștiga, va avea obține primul sau trofeu de grand slam din cariera. Primul finalist a fost Casper Ruud. Norvegianul l-a invins in semifinale pe rusul Karen Kachanov,…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 4 mondial, s-a calificat, sambata dimneata, in finala US Open, unde il va avea ca adversar pe norvegianul Casper Ruud, locul 7 mondial. Invingatorul din acest meci va deveni noul lider ATP, in locul rusului Daniil Medvedev. Alcaraz a trecut in semifinale de americanul…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 4 mondial, s-a calificat, sambata dimneata, in finala US Open, unde il va avea ca adversar pe norvegianul Casper Ruud, locul 7 mondial. Invingatorul din acest meci va deveni noul lider ATP, in locul rusului Daniil Medvedev, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Parcursul excelent al lui Frances Tiafoe la US Open 2022 continua: dupa ce l-a eliminat pe Rafael Nadal, americanul l-a invins in trei seturi pe Andrey Rublev, scor 7-6(3), 7-6(0), 6-4 și s-a calificat in semifinalele Grand Slamului de la New York. Chiar daca meciul a fost unul echilibrat, Frances a…

- Ceea ce se specula de saptamani bune a devenit de acum oficial: Novak Djokovic a anuntat pe retelele sociale ca nu va juca la US Open 2022. Sarbului nu i s-a permis intrarea in SUA din cauza faptului ca nu este vaccinat impotriva Covid-19. Este cel de-al doilea turneu major (Grand Slam) la care Nole…

- El a castigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, cu al patrulea cel mai bun rezultat din istorie la proba masculina de 200 de metri liber. Si cu nou record mondial la juniori. David Popovici are deschisa calea spre noi medalii de aur.