Stiri pe aceeasi tema

Spaniolul Carlos Alcaraz a caștigat US Open 2022 dupa ce l-a invins in finala pe norvegianul Casper Ruud. In urma victoriei, Alcaraz devine cel mai tanar lider ATP din istoria tenisului.

- Spaniolul Carlos Alcaraz a castigat turneul de Grand Slam US Open dupa ce l-a invins pe norvegianul Casper Ruud cu scorul de 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3. In varsta de 19 ani, tanarul a facut istorie, devenind cel mai tanar lider al clasamentului ATP, transmite BBC . Carlos Alcaraz, nr. 4 ATP, va ocupa acum…

Perechea ceha Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia), cap de serie numarul 3, aa castigat, duminica, proba de dublu feminin din cadrul turneului de grand slaam US Open, potrivit news.ro.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a castigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-3, 2-6, 6-3.

- Daniil Medvedev (1 ATP, principal favorit) a castigat, duminica, turneul ATP 250 de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale de 822.110 dolari. Jucatorul rus l-a invins lejer in finala, in doua seturi, 7-5, 6-0, pe britanicul Cameron Norrie (12 ATP, favorit nr. 3). Liderul mondial, care a revenit…

Jucatorul australian de tenis Alex de Minaur a castigat pentru a doua oara turneul ATP 250 d la Atlanta, dupa ce l-a invins in finala pe americanul Jenson Brooksby, scor 6-3, 6-3, potrivit news.ro.

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova a castigat sambata turneul WTA de la Eastbourne Anglia , dotat cu premii totale de 757.900 de dolari,.In finala a invins o in doua seturi, 6 3, 6 2 pe letona Jelena Ostapenko, conform Agerpres.roKvitova 32 ani , numarul 31 mondial, si a trecut astfel in palmares…