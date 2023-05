Carlo Pignoloni, CEO şi country manager Enel România, a fost reales preşedinte al Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană ”In cadrul Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA) au avut loc noi alegeri pentru stablirea conducerii, materilaizate prin decizia Consiliului Director de a ii realege pe Carlo Pignoloni – CEO si country manager Enel Romania, in functia de presedinte al asociatiei, si pe Liviu Gavrila – cheif generation officer CEZ Romania, in functia de vicepresedinte al asociatiei”, anunta asociatia. Carlo Pignoloni, presedinte RWEA din 2020, a revenit in Romania in 2019, pe pozitia de country manager al Enel, dupa ce a condus operatiunile Enel Green Power in Italia si a coordonat timp de 2 ani operatiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

