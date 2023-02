Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona caștiga in fața lui Cadiz și se menține la 8 puncte in fața Realului, pe primul loc din La Liga. Tot duminica, PSG a obținut o victorie de senzație cu Lille, scor 4-3, in Ligue 1. In Premier League, Manchester United a facut show in meciul cu Leicester. „Diavolii” s-au impus cu 3-0 pe […]…

- FC Barcelona, care are un avans de opt puncte fata de Real Madrid, campioana en titre, dupa etapa a 20-a a Primera Division, nu a ratat niciodata titlul cand a avut o asemenea diferenta, transmite EFE, potrivit news.ro.Catalanii s-au distantat la opt puncte dupa ce au invins Betis Sevilla (3-0), in…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- PSG, Bayern si Barcelona s-au impus in duelurile de miercuri, in timp ce Ionut Radu a fost titular in infrangerea suferita de Auxerre pe terenul lui Monaco. Toate rezultatele zilei sunt pe AS.ro. Barcelona si-a marit avansul in fruntea campionatului din Spania. Catalanii au opt puncte in plus fata de…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Barcelona o infrunta ACUM pe Getafe, intr-o confruntare din runda #18 din La Liga. Partida a inceput la ora 19:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. ...

- FC Barcelona a caștigat Supercupa Spaniei, dupa ce a invins cu 3-1 marea rivala Real Madrid. Meciul s-a disputat la Riad, in Arabia Saudita, iar la finalul lui, catalanii au caștigat acest trofeu a 14-a oara. Este a 57-a oara cand echipa din capitala Spaniei incaseaza cel puțin trei goluri intr-un „El…

- Cristiano Ronaldo a fost prezent la antrenamentele lui Real Madrid. „Galacticii” sunt prezenți in Arabia Saudita, acolo unde vor disputa finala Supercupei Spaniei, cu Barcelona. Cristiano Ronaldo și-a vizitat fosta echipa, care s-a antrenat chiar pe arena celor de la Al-Nassr. CR7 a fost surprins purtand…