- Calificata in finala Cupei Spaniei dupa un retur fantastic impotriva Barcelonei pe Camp Nou (4-1 la general), Real Madrid are șanse tot mai mici sa il pastreze pe Carlo Ancelotti dupa finalul acestui sezon. Italianul este asaltat de oferte pana și din Premier League.

- Barcelona a parasit Cupa Spaniei in semifinale, cu toate ca se impusese, scor 1-0, in manșa tur de pe Bernabeu. Miercuri seara, Realul a caștigat cu 4-0 pe Camp Nou, iar trupa lui Carlo Ancelotti a facut pasul in ultimul act al competiției.

- Sergi Roberto (31 de ani), mijlocașul celor de la Barcelona, vorbește despre cat de mult a cantarit in plan psihologic golul primit de la Real Madrid inainte de pauza, in returul semifinalei Cupei Spaniei, caștigat de madrileni cu 4-0 pe Camp Nou. Dupa o prima repriza controlata cap-coada de Barcelona,…

- FC Barcelona s-a impus cu 1-0 in fața rivalei Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabeu, in prima manșa a semifinalelor Cupei Spaniei. La finalul partidei, antrenorul Xavi Hernandez a avut o reacție surprinzatoare.

- Real Madrid a fost invinsa acasa de Barcelona, scor 1-0, in prima manșa a semifinalelor Cupei Spaniei, iar antrenorul Carlo Ancelotti s-a declarat nemulțumit de rezultat la finalul partidei de pe Santiago Bernabeu.

- Carlo Ancelotti (63 de ani) și Xavi Hernandez (43), antrenorii de la Real Madrid, respectiv Barcelona, au prefațat meciul direct, din turul semifinalelor Cupei Spaniei. In aceasta seara, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, Real Madrid o va infrunta pe Barcelona pe…

- Fanii celor de la Real Madrid, care poarta insemne ale clubului, nu vor putea intra pe stadionul celor de la FC Barcelona, „Camp Nou”. Real Madrid și FC Barcelona se vor intalni in semifinalele Cupei Regelui Spaniei. Turul se va juca la Madrid, pe „Santiago Bernabeu”, pe data de 2 martie. Returul se…

- Real Madrid a fost surclasata de marea rivala, Barcelona, in finala Supercupei Spaniei, scor 1-3. Cum a comentat antrenorul „blanco”, Carlo Ancelotti? Italianul de 63 de ani, care a adus in vitrina Realului doua Ligi ale Campionilor, se afla sub presiune. Campioana en-titre a Spaniei a caștigat un singur…