Carlo Ancelotti: Fotbalul trebuie să se schimbe 'rapid' Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat pentru Corriere dello Sport ca fotbalul trebuie sa se schimbe "rapid", fiindca "se joaca prea mult si prost". "Fotbalul trebuie sa se schimbe si trebuie s-o faca rapid. In primul rand, trebuie sa fie mai putine meciuri, se joaca mult si prost, calitatea spectacolului a scazut, jucatorii nu mai pot, unii refuza convocarea la nationala. Oboseala fizica si mentala, o gramada de accidentari, meciuri care se termina 10-0, e timpul sa spunem ca ajunge", a opinat italianul. Ancelotti a vorbit despre revenirea sa in vara la Real… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

