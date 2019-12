Carlo Ancelotti (60 de ani), antrenorul lui Napoli, a declarat, marți seara, dupa victoria obținuta contra lui Genk, scor 4-0, ca nu știe daca va mai ramane pe banca tehnica a italienilor și ca va avea o discuție cu președintele Aurelio De Laurentiis, miercuri, anunța MEDIAFAX.

"Nu știu daca voi mai fi antrenor aici și la meciul de sambata. Vom face o evaluare alaturi de președinte, maine. Eu nu am demisionat niciodata in cariera și nu o voi face. Aceasta echipa are calitate și a demonstrat in Liga Campionilor", a declarat Ancelotti, potrivit Sky Sports Italia.

